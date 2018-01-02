Варнава порадовала поклонников горячим фото

Телеведущая и резидент «Comedy Woman» Екатерина Варнава порадовала своих подписчиков в Instagram роскошным обнажённым снимком.

Валерия Голицына

На фотографии ведущая прикрыта лишь одним одеялом, но её длинные ноги, тонкая талия и пышная грудь подчёркнуты, как нельзя лучше. Екатерина Варнава пришла в такую прекрасную форму ещё 1,5 года назад. И хотя её поклонники уже не единожды подчёркивали прекрасный внешний вид телеведущей, но продемонстрировать свою красивую фигуру Екатерина решилась именно сейчас.Все подписчики были в восторге от увиденного. Поклонники буквально засыпали ведущую комплиментами, расхваливая её ноги, талию и роскошные волосы. Без внимания не осталась и пышная грудь Екатерины Варнавы.