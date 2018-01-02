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| | Собчак удалила из Instagram видео с танцами возле православного храма

Собчак удалила из Instagram видео с танцами возле православного храма

Сегодня, 13:21
Телевизионная ведущая и претендент на пост президента России Ксения Собчак станцевала с двумя мужчинами возле православного храма в Москве. Этот процесс сняли на камеру и опубликовали в Instagram.

Собчак удалила из Instagram видео с танцами возле православного храма

 

Собчак хотела, дабы ее танцы оценили поклонники, но пользователи восприняли ролик отрицательно. Подписчики раскритиковали видео и в комментариях рекомендовали журналистке приобрести качественные мозги, которые понадобятся ей в будущем, ведь она планирует возглавить Россию. К этой публикации отрицательно отнеслись большинство юзеров. После получения изрядной доли критики в свой адрес Собчак решила удались ролик со своей страницы.


По мнению подписчиков, человек, намеревающийся занять пост главы государства, не должен вести себя подобным образом. Столичные журналисты связались с представителями православной церкви, дабы узнать их реакцию на произошедшее. Религиозные деятели отказались комментировать случившееся.
Домбровский Сергей
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