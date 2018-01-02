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| | "Непристойная": Ольга Серябкина порадовала эротическим фото в новогоднюю ночь

"Непристойная": Ольга Серябкина порадовала эротическим фото в новогоднюю ночь

Сегодня, 12:36
Вокалистка поп-группы Serebro Ольга Серябкина предстала перед фанатами в непристойной позе. За подобную смелость фолловеры незамедлительно раскритиковали ее.

"Непристойная": Ольга Серябкина порадовала эротическим фото в новогоднюю ночь

 

Певица опубликовала на личной странице в соцсети Instagram ряд изображений в коротком обтягивающем наряде, которые почти не закрывают ее интимные части тела. Под фотографиями Серябкина попросила поклонников рассказать, как они встретили новогоднюю ночь.
 
 
Снимки были размещены в сети в первую ночь Нового года. Ряд фанатов написали Ольге Серябкиной приятные высказывания касательно ее стройных ног. Они признают их красоту, также отмечая способность певицы покорить сердце человека. Помимо этого, фолловеры заявили, что декорации и образ исполнительницы в абсолютной мере совпадает с кадрами из очередного видеоклипа Serebro.

Ранее сообщалось, что Серябкина заняла по итогам минувшего года почетное 5-е место в рейтинге издания Maxim. Авторы данного списка отметили, что певица уверенно держит знамя дежурной сексапильной девичьей группы.
Никита Готский
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