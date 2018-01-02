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| | Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса на вечеринке показала «бабушкины» трусы

Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса на вечеринке показала «бабушкины» трусы

Сегодня, 12:30
Дочка Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула смогла удивить своих поклонников снимком, на котором ее сестра Скаут на вечеринке по случаю празднования Нового года решила засветить «бабушкиными» трусами, обнявшись с фигурой персонажа Звездных войн – магистром джедаев Йодой. Соответствующий снимок Таллула разместила в своем Instagram и сразу же вызвала бурную реакцию поклонников.
 

Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса на вечеринке показала «бабушкины» трусы

 

Дочери голливудских знаменитостей за последнее время делали все возможное для того, чтобы создать вокруг себя эпатажную атмосферу. Девушки неоднократно становились главными действующими лицами в скандалах, большинство из которых инициировали сами своими выходками. В основном, касалось это бесцельного обнажения для фото и снимков в неприличных нарядах.
 
Сами родители никак не комментируют публичное поведение своих отпрысков, но вот общественность не стесняется выказывать свое возмущение. Таллула на новой публикации показала, как развлекается ее сестра Скаут.
 
В кадре девушка в достаточно обычном, учитывая праздничную дату, красном платье позирует, спокойно показывая общественности свои трусы. Поступок Скаут подписчики незамедлительно раскритиковали, заявив, что она позорит популярных родителей.

Николай Офицеров
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