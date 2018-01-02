За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Мнения

За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Об этом сообщил Крис Ленхардт.

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

Сюжеты :

Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя «Съедобные» тренды, которые исчезнут в 2018 году Анфиса Чехова написала новогодний стих о независимой женщине Анна Седокова завершила съёмки «Вокруг света во время декрета» 20 человек предстали перед судом в Вашингтоне по делу о сексе с несовершеннолетними
| | Принц Гарри купил билет на место в самолете у туалета для своей невесты Меган Маркл

Принц Гарри купил билет на место в самолете у туалета для своей невесты Меган Маркл

Сегодня, 12:23
Для своей невесты Меган Маркл ее возлюбленный, принц Гарри, приобрел билет на место в самолете рядом с туалетом. Пара отправилась на отдых в Ниццу.

Принц Гарри купил билет на место в самолете у туалета для своей невесты Меган Маркл

 

В качестве подарка к Новому году принц Гарри взял свою невесту в путешествие в Ниццу. Венценосный британец купил билеты в эконом-классе самолета возле туалета. Возлюбленные намеревались сохранить анонимность в период своей поездки. Как рассказали случайные очевидцы, принц надел кепку на голову, пытаясь скрыть глаза, а Меган попыталась скрыть лицо под шапкой. Также сообщается, что парочка летела во Францию в сопровождении нескольких охранников, все они находились в хвостовой части авиалайнера, где расположились на нескольких местах по обе стороны от прохода борта.

Принц Гарри и Меган Маркл ближайшие сутки проведут в Ривьере. Новогодние торжества они отметят вместе со своими друзьями на побережье Средиземного моря.
Никита Готский
Новости по теме
Принц Гарри и Меган Маркл сообщили о помолвке
Принц Гарри и Меган Маркл сообщили о помолвке

В интернете представитель королевской семьи написал, что принц Гарри и американская актриса Меган Маркл помолвлены.

Принц Гарри и Меган Маркл собираются провести вместе пасхальные праздники
Принц Гарри и Меган Маркл собираются провести вместе пасхальные праздники

Британский принц Гарри и его возлюбленная актриса Меган Маркл собираются провести вместе пасхальные праздники. Об этом информирует иностранное издание Daily

Принц Гарри и Меган Маркл сыграют свадьбу на пляже
Принц Гарри и Меган Маркл сыграют свадьбу на пляже

По информации, полученной от международных СМИ, Принц Гарри и Меган Маркл проведут свою свадьбу на пляже Ямайки.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости