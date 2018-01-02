Принц Гарри купил билет на место в самолете у туалета для своей невесты Меган Маркл

Для своей невесты Меган Маркл ее возлюбленный, принц Гарри, приобрел билет на место в самолете рядом с туалетом. Пара отправилась на отдых в Ниццу.

Никита Готский

В качестве подарка к Новому году принц Гарри взял свою невесту в путешествие в Ниццу. Венценосный британец купил билеты в эконом-классе самолета возле туалета. Возлюбленные намеревались сохранить анонимность в период своей поездки. Как рассказали случайные очевидцы, принц надел кепку на голову, пытаясь скрыть глаза, а Меган попыталась скрыть лицо под шапкой. Также сообщается, что парочка летела во Францию в сопровождении нескольких охранников, все они находились в хвостовой части авиалайнера, где расположились на нескольких местах по обе стороны от прохода борта.Принц Гарри и Меган Маркл ближайшие сутки проведут в Ривьере. Новогодние торжества они отметят вместе со своими друзьями на побережье Средиземного моря.