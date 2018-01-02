Американские СМИ сообщили о банкротстве Джонни Деппа

В 2017 году американский актер Джонни Депп из-за множества судебных заседаний и траты крупных сумм на адвокатов стал банкротом. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Светлана Славянская

Сообщается, что у известного актера Джонни Деппа имеется долг на сумму в 40 млн долларов. Об этом проинформировали официальные представители компании The Management Group. При этом актер продолжает тратить примерно 2 млн долларов США каждую неделю. Сейчас адвокаты Деппа рекомендуют ему признать себя банкротом.Именно в связи с банкротством Джонни Депп выставил на продажу свои квартиры в центре Лос-Анджелеса, а также крупную винодельню на юге Франции. О потенциальных покупателях звездной недвижимости пока не сообщается.