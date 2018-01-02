За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

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За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Об этом сообщил Крис Ленхардт.

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | Участницы «Дом-2» рассказали, сколько потратили на Новый год

Участницы «Дом-2» рассказали, сколько потратили на Новый год

Сегодня, 11:07
Самые популярные участницы реалити-шоу «Дом-2» рассказали, сколько всего средств потратили на празднование Нового года. Поклонники были шокированы, когда узнали о расточительстве известных девушек.

Участницы «Дом-2» рассказали, сколько потратили на Новый год

 

Марина Африкантова сообщила, что новый 218 год она встретила в Вене, а именно в одном из лучших отелей, которые обошелся 25 тысяч рублей на двоих. Вместе с подарком любимому человеку и платьем Новый год вышел примерно в 100 тысяч рублей. Лиза Триандафилиди отмечала праздник в Минске, при этом потратила 105 тысяч рублей на празднование.

Самой экономной участницей «Дом-2» оказалась Лилия Четрару, которая Новый год отмечала в компании друзей и не платила за угощения. Однако за свое платье, праздничный макияж и подарки, девушка выложила почти 43 тысячи рублей.
Светлана Славянская
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