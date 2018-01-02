Участницы «Дом-2» рассказали, сколько потратили на Новый год

Самые популярные участницы реалити-шоу «Дом-2» рассказали, сколько всего средств потратили на празднование Нового года. Поклонники были шокированы, когда узнали о расточительстве известных девушек.

Светлана Славянская

Марина Африкантова сообщила, что новый 218 год она встретила в Вене, а именно в одном из лучших отелей, которые обошелся 25 тысяч рублей на двоих. Вместе с подарком любимому человеку и платьем Новый год вышел примерно в 100 тысяч рублей. Лиза Триандафилиди отмечала праздник в Минске, при этом потратила 105 тысяч рублей на празднование.Самой экономной участницей «Дом-2» оказалась Лилия Четрару, которая Новый год отмечала в компании друзей и не платила за угощения. Однако за свое платье, праздничный макияж и подарки, девушка выложила почти 43 тысячи рублей.