«Голый» снимок Дэвида Бекхэма и его сыновей взорвал Сеть

Известный футболист Дэвид Бекхэм в личном микроблоге разместил снимок, где показал своих взрослых сыновей. Поклонники оценили снимок парней в оголенном виде.

Дэвид Бекхэм в своем Instagram опубликовал снимок, на котором продемонстрировал своих повзрослевших сыновей. Больше всего поклонников заинтересовало то, что фотография сделана в океане. Сейчас всё звездное семейство отмечает рождественские праздники на курорте в Таиланде. Пользователи Сети отметили, что у Бекхэма все сыновья выросли красавцами и очень похожими на своего отца.

Светлана Славянская

Напомним, что звездная чета Дэвида и Виктории Бекхэм воспитывает троих сыновей и маленькую дочь. Пара находится в браке уже 18 лет.