За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Мнения

За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Об этом сообщил Крис Ленхардт.

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

Сюжеты :

Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя «Съедобные» тренды, которые исчезнут в 2018 году Анфиса Чехова написала новогодний стих о независимой женщине Анна Седокова завершила съёмки «Вокруг света во время декрета» 20 человек предстали перед судом в Вашингтоне по делу о сексе с несовершеннолетними
| | «Голый» снимок Дэвида Бекхэма и его сыновей взорвал Сеть

«Голый» снимок Дэвида Бекхэма и его сыновей взорвал Сеть

Сегодня, 10:22
Известный футболист Дэвид Бекхэм в личном микроблоге разместил снимок, где показал своих взрослых сыновей. Поклонники оценили снимок парней в оголенном виде.

«Голый» снимок Дэвида Бекхэма и его сыновей взорвал Сеть

 

Дэвид Бекхэм в своем Instagram опубликовал снимок, на котором продемонстрировал своих повзрослевших сыновей. Больше всего поклонников заинтересовало то, что фотография сделана в океане. Сейчас всё звездное семейство отмечает рождественские праздники на курорте в Таиланде. Пользователи Сети отметили, что у Бекхэма все сыновья выросли красавцами и очень похожими на своего отца.

«Голый» снимок Дэвида Бекхэма и его сыновей взорвал Сеть

 

Напомним, что звездная чета Дэвида и Виктории Бекхэм воспитывает троих сыновей и маленькую дочь. Пара находится в браке уже 18 лет.
Светлана Славянская
Новости по теме
Дэвида Бекхэма за поцелуй с дочерью в губы обвиняют в педофилии
Дэвида Бекхэма за поцелуй с дочерью в губы обвиняют в педофилии

Популярного футболиста из Великобритании Дэвида Бекхэма пользователи Сети обвинили в педофилии за поцелуй дочери прямо в губы. Фотографию спортсмен опубликовал

Виктория Бекхэм трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы
Виктория Бекхэм трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы

Бизнесвумен и дизайнер Виктория Бекхэм трогательно поздравила своего супруга Дэвида Бекхэма с 18-летней годовщиной свадьбы. Она опубликовала редкий семейный

У Дэвида Бекхэма появилось новое тату на ноге
У Дэвида Бекхэма появилось новое тату на ноге

Известный британский футболист Дэвид Бекхэм показал поклонникам новое тату. Количество татуировок на теле спортсмена превышает 40 штук.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости