Панин встречал Новый год в компании сантехников

Алексей Панин рассказал, что за каких-то полчаса до того, как вся страна начала отмечать Новый год, у него в квартире прорвало трубы. Именно с бригадой сантехников скандальный актер и слушал бой курантов.

Панин утверждает, что у него еще ничего похожего никогда не случалось, потому это однозначно самый странный для него Новый год. При этом, актер уверяет, что для него все прошло счастливо и весьма прозаично.

«Мы с дочкой отправились гулять в центр города, встретились с друзьями, долго гуляли по ЦУМу», - утверждает артист.

Родственники только собирались пойти к бабушке встречать Новый год, но внезапно в квартире прорвало трубы, потому пришлось срочно вызывать аварийную бригаду. Панин утверждает, что, по счастливому совпадению, он оказался любимым героем фильмов у прибывших рабочих. В результате праздник пришлось встречать с тряпками в руках и теплым соком.

Николай Офицеров