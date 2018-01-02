За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

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За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Об этом сообщил Крис Ленхардт.

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | Панин встречал Новый год в компании сантехников

Панин встречал Новый год в компании сантехников

Сегодня, 10:20
Алексей Панин рассказал, что за каких-то полчаса до того, как вся страна начала отмечать Новый год, у него в квартире прорвало трубы. Именно с бригадой сантехников скандальный актер и слушал бой курантов.
 

Панин встречал Новый год в компании сантехников

 

Панин утверждает, что у него еще ничего похожего никогда не случалось, потому это однозначно самый странный для него Новый год. При этом, актер уверяет, что для него все прошло счастливо и весьма прозаично.
 
«Мы с дочкой отправились гулять в центр города, встретились с друзьями, долго гуляли по ЦУМу», - утверждает артист.
 
Родственники только собирались пойти к бабушке встречать Новый год, но внезапно в квартире прорвало трубы, потому пришлось срочно вызывать аварийную бригаду. Панин утверждает, что, по счастливому совпадению, он оказался любимым героем фильмов у прибывших рабочих. В результате праздник пришлось встречать с тряпками в руках и теплым соком.

Николай Офицеров
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