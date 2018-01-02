Панин встречал Новый год в компании сантехников

Панин встречал Новый год в компании сантехниковСегодня, 10:20
Скандальный артист Алексей Панин прокомментировал обвинения депутата Натальи Поклонской в его адрес, об этом сообщают СМИ. Речь идет об «оскорблении чувств
Известный актер Алексей Панин, вокруг которого в последнее время звучит множество скандалов, обзавелся новым BMW Х5. Летом 2015 года артист попал в
Актер Алексея Панин, известный общественности не только своими киноработами, но и эпатажным поведением, решил покинуть Россию и переехать жить в Индию, на Гоа.