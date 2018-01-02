Романец и Гусев возмутили зрителей и участников "Дома-2" циничными пожеланиями

Супруги Виктория Романец и Антон Гусев возмутили зрителей и участников "Дома-2" циничными пожеланиями. Бывшие резиденты шоу считают, что секс и деньги - самое ценное в мире.

Яна Татьянина

Продюсерам не понравилось, как вели себя Виктория Романец и Антон Гусев на записи новогоднего эфира, поэтому многие кадры с ними вырезали при монтаже - чтобы не расстраивать зрителей. Но поздравление с праздником включили в передачу.Антон Гусев пожелал аудитории и поляне "секса и денег" - для него они гораздо важнее, чем чувства. Виктория Романец с ним согласилась, добавив, что за деньги можно купить, помимо прочего, здоровье и любовь. Она похвасталась новыми туфлями, одеждой и автомобилем.Пара выложила в сеть видеопоздравление, более тёплое, чем в эфире на ТНТ. Супруги пожелали всем, чтобы в домах были радость и счастье, успех и благополучие. Самое главное - верить в себя и делать близких счастливыми, считает Гусев. А Романец пожелала зрителям любви - большой, взаимной и чистой.