Максим Галкин показал, как вместе с семьей встречал Новый год

Максим Галкин решил поделиться со своими подписчиками эксклюзивными кадрами того, как хорошо он проводил время со своей семьей на Новый год. На свой Instagram-канал он залил ролик , а также роскошную фотографию, сделанную вместе с Аллой Пугачевой, а также их совместными детьми Гарри и Лизой.

«Хорошо проводили, весело встретили и дай Бог, отлично проведем», - в качестве комментария написал Галкин.

На кадрах можно увидеть, как дочка Галкина и Пугачевой Лиза в наряде принцессы подходит к роскошной елке и позирует перед ней. Позже в кадре появляется маленький Гарри и говорит, что его «мечта сбывается». Не обошлось и без сюрпризов. Подписчиков удивил внезапно появившийся в видео Никита Пресняков, который преподал Лизе небольшой урок игры на барабанах, но в качестве инструмента использовал чемодан.

Заканчивается все прекрасным салютом и видеозаписью новогоднего огонька, на которой все собравшиеся гости смотрят выступление Пугачевой с песней «Я летала».

Николай Офицеров