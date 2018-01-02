Максим Галкин показал, как вместе с семьей встречал Новый год

Максим Галкин показал, как вместе с семьей встречал Новый годСегодня, 10:05
Популярный российский комик Максим Галкин в своём блоге показал трогательное видео, как со своими детьми Гарри и Лизой он занимался аэробикой.
Звезда российской эстрады Максим Галкин показал безумство своих четырехлетних детей - Лизы и Гарри. Видео с наследниками за чаепитием в стиле "Безумного
Максим Галкин в своем микроблоге опубликовал новый снимок своей супруги Аллы Борисовны Пугачевой. Поклонники были поражены, как молодо выглядит певица.