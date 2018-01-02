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| | Олег Табаков отключен от аппарата искусственной вентиляции легких

Олег Табаков отключен от аппарата искусственной вентиляции легких

Сегодня, 10:15
Артиста Олега Табакова главные специалисты клиники отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

Олег Табаков отключен от аппарата искусственной вентиляции легких


Народного артиста СССР Олега Табакова положили в больницу еще 27 ноября 2017 года. Он был помещен в реанимационное отделение, а после операции, врачи были вынуждены ввести его в искусственную кому и подключить к аппарату вентиляции легких. Специалисты клиники ставили диагноз заражение крови, виной чему стал зубной имплантат. Первое время, придя в себя, артист никого не узнавал и не понимал, где он находится.

Сейчас Табаков чувствует себя хорошо, хотя состояние его здоровья врачи еще считают тяжелым. Глава "Табакерки" был отключен от аппарата искусственного дыхания. Из-за дыхательной трубки, которая была вставлена ему в горло, он разговаривать пока не может, но общается с родными и медицинским персоналом письменно. У артиста стабилизировалась температура, и он прекрасно отдает себе отчет, где находится, хотя еще жалуется на острые боли в области легких.

Врачи заверяют, что критическое состояние прошло, и теперь Олег Табаков пойдет на поправку. Главное, чтобы он придерживался больничного режима. Поклонники артиста очень переживают за его состояние здоровья и желают ему быстрого выздоровления.
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