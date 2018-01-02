Джессика Альба стала матерью в третий раз и показала сына

Актриса Джессика Альба стала матерью в третий раз - она показала в Instagram сына, рождённого 31 декабря. Хэйс Альба Уоррен стал лучшим новогодним подарком для всей семьи.

Яна Татьянина

В семье 36-летней голливудской актрисы Джессики Альбы и 38-летнего продюсера Кэша Уоррена теперь трое детей. Как и родители, дочки - 6-летняя Хэвен и 9-летняя Онор - обожают маленького Хэйса.За 11 часов снимок с новорождённым набрал около 809 тысяч лайков и 12,9 тысяч комментариев. Семью поздравили на разных языках, в том числе на английском, китайском, корейском, русском и французском.Снимок с малышом опубликовал и Кэш Уоррен. В комментариях он назвал супругу самой сильной из всех знакомых женщин, и отметил, что быть рядом с ней - счастье. Кэш пообещал любить сына и заботиться о нём.