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| | Джессика Альба стала матерью в третий раз и показала сына

Джессика Альба стала матерью в третий раз и показала сына

Сегодня, 09:53
Актриса Джессика Альба стала матерью в третий раз - она показала в Instagram сына, рождённого 31 декабря. Хэйс Альба Уоррен стал лучшим новогодним подарком для всей семьи.

Джессика Альба стала матерью в третий раз и показала сына

 

В семье 36-летней голливудской актрисы Джессики Альбы и 38-летнего продюсера Кэша Уоррена теперь трое детей. Как и родители, дочки - 6-летняя Хэвен и 9-летняя Онор - обожают маленького Хэйса.

За 11 часов снимок с новорождённым набрал около 809 тысяч лайков и 12,9 тысяч комментариев. Семью поздравили на разных языках, в том числе на английском, китайском, корейском, русском и французском.

Снимок с малышом опубликовал и Кэш Уоррен. В комментариях он назвал супругу самой сильной из всех знакомых женщин, и отметил, что быть рядом с ней - счастье. Кэш пообещал любить сына и заботиться о нём.
Яна Татьянина
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