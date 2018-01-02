Сергей Шнуров с женой устроили зажигательные танцы под "Вояж"Сегодня, 08:51
Сергей Шнуров уже давно не вызывает ни у кого удивления своим вызывающим поведением, однако с широким распространением социальных сетей, лидер группы
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал на своей официальной страничке Instagram фото с женой Матильдой. За четверть часа снимок набрал более 15,2
Музыкант Сергей Шнуров рассказал поклонникам о взаимоотношениях со своей молодой женой Матильдой. Лидер группы «Ленинград» утверждает, что контроль со стороны