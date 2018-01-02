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| | Сергей Шнуров с женой устроили зажигательные танцы под "Вояж"

Сергей Шнуров с женой устроили зажигательные танцы под "Вояж"

Сегодня, 08:51
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вместе со своей супругой Матильдой отпраздновать Новый год решили у знаменитого журналиста Александра Невзорова. Их зажигательный танец втроем удалось снять на камеру. Очевидно, что им было крайне весело.
 

Сергей Шнуров с женой устроили зажигательные танцы под "Вояж"

 

В качестве музыкального сопровождения к феерическим пляскам была выбрана песня «Вояж» авторства самого Шнура, потому, естественно, на фоне звучит матерная брань. Видеоролик можно найти в социальных сетях самого Шнурова. В комментариях удивленные подписчики пишут, что не ожидали от всегда спокойного и уравновешенного Невзорова такой прыти.
 
Сергей Шнуров в преддверии Нового года записал обращение к россиянам, которое, естественно, также было пропитано нецензурной бранью. В нем он пожелал жителям страны «дармовой радости», собственного жилья счастья, «вайфая», а также «тонны бабла».

Николай Офицеров
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