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| | Истерика и выбитые двери: Бузова расплакалась в канун Нового года

Истерика и выбитые двери: Бузова расплакалась в канун Нового года

Вчера, 23:41
Снимки, публикации, комментарии.

Истерика и выбитые двери: Бузова расплакалась в канун Нового года

 

На своей странице в Instagram Ольга Бузова опубликовала пост, на котором она плачет в новогоднюю ночь. Видео было снято в канун Нового года, который певица встретила со своими подругами. На кадрах видно, как Бузова рыдает под бой курантов. В отечественных СМИ назвали ее слезы реакцией на волнение. «Это не слезы, это просто вода... мне больше не больно. Обещаю быть самой счастливой в следующем году. #держименя моя семья, спасибо что со мной сегодня. с Новым годом», - подписала эмоциональные кадры певица. Ее поклонников такой пост не оставил равнодушными. Многие поддержали Бузову, пожелав ей счастья и веры в будущее. Уже по сложившейся традиции нашлись и те, кто раскритиковал артистку. «Опять ноет. Вечно везде ноет», «Жалкие попытки манипуляций публикой», - написали антифанаты Бузовой.

Истерика и выбитые двери: Бузова расплакалась в канун Нового года

 

Несколько часов назад на официальной странице певицы появился снимок, сделанный в новогоднюю ночь. Бузова делает ладонями сердечко, а подписала снимок просто «love». Певица предстала перед публикой в золотистом платье и с волнистыми волосами, среди которых ярко выделены синие пряди. Кто-то назвал ее «мивиной», кто-то вежливо попросил больше не делать такую прическу, да и вовсе закрасить назад в черный яркие пряди. «Смешно вспоминать, как она в "Доме-2" истерила, двери вышибала. Не помню, правда с кем она тогда жила, то ли с Кадони, то ли с Аляской, или как его, а теперь сердечки всем рассылает ... вот так надо себе дорогу в красивую жизнь прокладывать, учитесь фанатки», - прокомментировала снимок одна из подписчиц Бузовой. Нашлись и те, кто оценили искренний взгляд артистки.

 

В новогоднюю ночь Ольга Бузова предстала перед публикой в откровенном наряде. На фоне золотистого сверкающего платья и бронзового макияжа выделялись ее синие локоны. В тон одежде были подобраны и украшения с часами, а образ дополняли туфли золотого цвета. Глубокое декольте и вырез до линии белья не оставило много места для фантазии мужской половине аудитории ее страницы в Instagram. Многие пользователи сети активно обсуждают, удачно ли был подобран образ госпожой Бузовой. На этот счет критики и фанаты не стесняются выражать свои эмоции на виртуальной странице певицы.
Дыль Лилия
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