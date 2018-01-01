Девушка певца из группы Muse показала свои прелести

Недавно Эль Эванс полностью разделась на съемках для компании Lickerish. Снимки сделал знаменитый фотограф из Калифорнии Бри Чайлдерс. Этот фотограф проводит фотосессии и для знаменитого глянцевого журнала Playboy.
Напоминаем, что в первый раз модель разделась на съемках клипа Робина Тика на композицию Blurred Lines. За некоторое время музыкальны ролик собрал примерно 200 млн просмотров и после этого Эванс проснулась знаменитой молодой девушкой. В 2015 году модель снялась в одном из клипов своего будущего мужа Мэтью Беллами, который входит в состав музыкального коллектива Muse.