Девушка певца из группы Muse показала свои прелести

Солист музыкальной группы Muse Мэтью Беллами в декабре сделал предложение своей возлюбленной 28-летней модели Эль Эванс. После этого она не перестает выставлять свое обнаженное тело на всеобщее обозрение, тем самым показывая, за что ее парень так ее любит.

Недавно Эль Эванс полностью разделась на съемках для компании Lickerish. Снимки сделал знаменитый фотограф из Калифорнии Бри Чайлдерс. Этот фотограф проводит фотосессии и для знаменитого глянцевого журнала Playboy.

Напоминаем, что в первый раз модель разделась на съемках клипа Робина Тика на композицию Blurred Lines. За некоторое время музыкальны ролик собрал примерно 200 млн просмотров и после этого Эванс проснулась знаменитой молодой девушкой. В 2015 году модель снялась в одном из клипов своего будущего мужа Мэтью Беллами, который входит в состав музыкального коллектива Muse.