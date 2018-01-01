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| | Девушка певца из группы Muse показала свои прелести

Девушка певца из группы Muse показала свои прелести

Вчера, 21:42
Солист музыкальной группы Muse Мэтью Беллами в декабре сделал предложение своей возлюбленной 28-летней модели Эль Эванс. После этого она не перестает выставлять свое обнаженное тело на всеобщее обозрение, тем самым показывая, за что ее парень так ее любит.

Девушка певца из группы Muse показала свои прелести

 

Недавно Эль Эванс полностью разделась на съемках для компании Lickerish. Снимки сделал знаменитый фотограф из Калифорнии Бри Чайлдерс. Этот фотограф проводит фотосессии и для знаменитого глянцевого журнала Playboy.

Девушка певца из группы Muse показала свои прелести

 

Напоминаем, что в первый раз модель разделась на съемках клипа Робина Тика на композицию Blurred Lines. За некоторое время музыкальны ролик собрал примерно 200 млн просмотров и после этого Эванс проснулась знаменитой молодой девушкой. В 2015 году модель снялась в одном из клипов своего будущего мужа Мэтью Беллами, который входит в состав музыкального коллектива Muse.
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