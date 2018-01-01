Бузова приняла окончательное решение в отношениях с Гриценко

Знаменитая исполнительница Ольга Бузова приняла окончательное решение в отношениях с Романом Гриценко. Отметим, что молодой человек долгое время добивался внимания неприступной знаменитости.

Бузова решила полностью и бесповоротно разорвать все отношения с молодым человеком. Последнюю точку она поставила на съемках праздничного выпуска скандальной программы «Дом-2». Она ответила отказом на предложение Романа Гриценко, который предложил провести вместе новогодние каникулы.

Напоминаем, что в Instagram недавно Ольга Бузова пообещала своим поклонникам и себе, что не станет больше переживать и плакать понапрасну, а станет счастливейшей женщиной из всех. Отметим, что праздник исполнительница отметила в компании своей сестры Анны и друзей.