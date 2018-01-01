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| | Бузова приняла окончательное решение в отношениях с Гриценко

Бузова приняла окончательное решение в отношениях с Гриценко

Вчера, 21:18
Знаменитая исполнительница Ольга Бузова приняла окончательное решение в отношениях с Романом Гриценко. Отметим, что молодой человек долгое время добивался внимания неприступной знаменитости.

Бузова приняла окончательное решение в отношениях с Гриценко

 

Бузова решила полностью и бесповоротно разорвать все отношения с молодым человеком. Последнюю точку она поставила на съемках праздничного выпуска скандальной программы «Дом-2». Она ответила отказом на предложение Романа Гриценко, который предложил провести вместе новогодние каникулы.

 

Напоминаем, что в Instagram недавно Ольга Бузова пообещала своим поклонникам и себе, что не станет больше переживать и плакать понапрасну, а станет счастливейшей женщиной из всех. Отметим, что праздник исполнительница отметила в компании своей сестры Анны и друзей.
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Совсем недавно Ольга рассказала фанатам, что у нее порвалась красная нить. Всем известно, что такое событие предвещает к нехорошим переменам в жизни.

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