Поклонники Булановой удивлены сменой ее имиджа

Поклонники знаменитой певицы Татьяны Булановой заинтригованы и взбудоражены новым снимком кумира. Дело в том, что исполнительница опубликовала новое фото, на котором она с темным цветом волос.

48-летняя певица знаменита не только тем, что у нее прекрасный голос, но и тем, что она блондинка. Отметим, что натуральный цвет волос исполнительницы темный. Однако недавно она разместила в Instagram снимок, на котором изображена с темно русыми волосами. Под фотографией она написала несколько слов пожеланий для своих поклонников.

На снимке Буланова изображена в темном платье, с прекрасными жемчужными бусами, а дополняет образ сумка на длинной цепочке. Фанаты незамедлительно оставили множество комментариев. Одни писали, что смена имидже пошла на пользу певице. Также писали, что темный цвет ей идет. Однако были и такие, которые считают, что этот цвет прибавил Булановой несколько лет.