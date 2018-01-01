Япония прогнозирует войну с КНДР: Эксперты составили 4 варианта нападения

Мнения

Япония прогнозирует войну с КНДР: Эксперты составили 4 варианта нападения

Политический конфликт с КНДР приобретает новые масштабы.

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

Сюжеты :

Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя «Съедобные» тренды, которые исчезнут в 2018 году Анфиса Чехова написала новогодний стих о независимой женщине Анна Седокова завершила съёмки «Вокруг света во время декрета» 20 человек предстали перед судом в Вашингтоне по делу о сексе с несовершеннолетними
| | Бузова расплакалась перед Новым годом

Бузова расплакалась перед Новым годом

Вчера, 17:17
Перед празднованием Нового года знаменитая Ольга Бузова разрыдалась. Однако в своем Instagram она сообщила своим поклонникам, что в 2018 году она будет счастливейшей женщиной из всех.

Бузова расплакалась перед Новым годом

 

Примерно в час ночи, когда все люди отмечают торжество, Ольга Бузова на своей странице опубликовала новое видео, на котором была запечатлена вместе со своими подругами. Когда куранты отсчитывали последние секунды до наступления 2018 года, исполнительница и ее подруги пьют шампанское. На видео хорошо видно, что из-за сильного волнения Бузова разрыдалась.

В посте к записи исполнительница поведала, что ей «больше не больно», а из глаз катится просто вода, что напоминает ее собственные слова в одной из песен. Также она сообщила, что в наступившем году она будет счастливейшей женщиной из всех. Помимо этого Бузова пообещала своим поклонникам, что больше не будет проливать слезы по пустякам.
Новости по теме
Ольга Бузова опубликовала депрессивный пост в Instagram
Ольга Бузова опубликовала депрессивный пост в Instagram

Российская телеведущая Ольга Бузова опубликовала печальный и депрессивный пост на своей странице в соцсети Instagram. Она пишет, что увидела то, от чего ей

Ольга Бузова расплакалась в эфире программы «Очень Караочен»
Ольга Бузова расплакалась в эфире программы «Очень Караочен»

Ольга Бузова расплакалась на записи программы «Очень Караочен». Ее до сих пор мучают последствия расставания с Дмитрием Тарасовым.

Ольга Бузова поделилась секретом стройности
Ольга Бузова поделилась секретом стройности

Известная телеведущая Ольга Бузова, которая обладает шикарным телом и стройной фигурой, рассказала своим поклонникам о том, чем ей ради этого приходится

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости