Бузова расплакалась перед Новым годом

Перед празднованием Нового года знаменитая Ольга Бузова разрыдалась. Однако в своем Instagram она сообщила своим поклонникам, что в 2018 году она будет счастливейшей женщиной из всех.

Примерно в час ночи, когда все люди отмечают торжество, Ольга Бузова на своей странице опубликовала новое видео, на котором была запечатлена вместе со своими подругами. Когда куранты отсчитывали последние секунды до наступления 2018 года, исполнительница и ее подруги пьют шампанское. На видео хорошо видно, что из-за сильного волнения Бузова разрыдалась.В посте к записи исполнительница поведала, что ей «больше не больно», а из глаз катится просто вода, что напоминает ее собственные слова в одной из песен. Также она сообщила, что в наступившем году она будет счастливейшей женщиной из всех. Помимо этого Бузова пообещала своим поклонникам, что больше не будет проливать слезы по пустякам.