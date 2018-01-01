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| | Елена Беркова показала свои прелести в поздравительном видео

Елена Беркова показала свои прелести в поздравительном видео

Сегодня, 12:16
Знаменитая участница проекта «Дом 2» Елена Беркова поздравила своих поклонников с Новым годом, записав соответствующее видео. Ролик она разместила в своем аккаунте в Instagram. Однако большой интерес у подписчиков вызвало то, что «самый главный подарочек» знаменитость оставила за кадром.

Елена Беркова показала свои прелести в поздравительном видео

 

На поздравительном видео Елена Беркова лежит на диване, а съемка ведется сверху. Она одета в красное обтягивающее платье, у которого глубокий вырез, через который можно рассмотреть сексуальную грудь Берковой. Во время поздравления знаменитость все время улыбается в камеру.

В видеообращении Беркова пожелала своим поклонникам, чтобы у них в новом году было намного больше любви, секс и удовольствий. Однако в подписи к ролику знаменитость написала, что продолжение этого видео она пришлет каждому первому и десятому комментарию под ее обращением. Именно это сильно заинтриговало поклонников.
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