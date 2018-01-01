Модель Playboy из Ростова показала грудь под Новый год

Модель Playboy из Ростова Мария Лиман в своем профиле в Instagram поздравила своих поклонников с Новым годом. Свое поздравление она сопроводила фонографией, на которой она изображена обнаженная. Только грудь прикрыта лентой, которая завязана бантом впереди.

На новом обнаженном снимке Мария Лиман стоит на фоне новогодней елки. Сама же знаменитость стоит полностью обнаженной. Только грудь прикрыта красивой лентой, завязанной бантиком на груди. Однако на фото видно только верхнюю часть тела знаменитости, которая последнее время не дает покоя ни одному представителю сильного пола.

Фотографию Мария Лиман сопроводила поздравлениями, а также написала, чтобы все подписчики рассказали о своих подарках. В свою очередь поклонники ответили, что хотели бы получить такой подарок, завуалировано говоря о самой модели и таком виде, как на снимке.Скорее всего, знаменитость разместила фото, находясь в Таиланде. Напоминаем, что некоторое время назад Лиман публиковала фотографии возле новогодней елки, однако в том раз на ней было сексуальное нижнее белье.