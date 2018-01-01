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| | Джигарханян не подписал «мировую» с бывшей женой

Джигарханян не подписал «мировую» с бывшей женой

Сегодня, 10:23
Знаменитый артист Армен Джигарханян не стал подписывать «мировую» со своей бывшей женой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Данную информацию подтвердил защитник актера Евгений Парфенов.

Джигарханян не подписал «мировую» с бывшей женой

 

Адвокат проинформировал, что никакого примирения между бывшими супругами не может быть. У Парфенова и адвоката Цымбалюк Ларисы Широкой состоялась встреча, они обсуждали различные нюансы. Однако ни о каком примирении речи не шло. Отметим, что встреча защитников двух сторон была всего раз. На ней они обсуждали условия Джигарханяна. Эти условия сейчас обдумывает его бывшая благоверная. Парфенов отметил, что его клиент против встреч адвокатов и категорически против мирного соглашения.

Евгений Парфенов добавил, что если Виталина Цымбалюк не вернет все имущество, то обе стороны будут встречаться только на заседаниях суда.
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