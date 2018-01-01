Практически голая Волочкова рассказала о ценностях жизни

В Instagramзнаменитая балерина Анастасия Волочкова размесила новую фотографию. На этом фото она практически обнажена.

В Instagram появился новый снимок Волочковой, на котором она изображена в темно синем бархатном толи в халате, толи в платье. Наряд практически открывает грудь знаменитости, также есть большой разрез, который открывает прекрасный вид на длинную стройную ногу. Именно два этих нюанса в наряде отвлекают поклонников от прочтения высказывания Волочковой, которая рассуждает о важных моментах жизни.Эту фотографию знаменитость сопроводила высказыванием о том, что в жизни должны быть главными подарками – внимание, чувства, любовь и так далее. Волочкова написала, что важным должно быть то, что никогда не купить и не продать за деньги.