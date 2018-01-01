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| | «Грудь в сапог стекла»: Волочкова шокировала секс-позой возле елки

«Грудь в сапог стекла»: Волочкова шокировала секс-позой возле елки

Сегодня, 00:43
Снимок балерина опубликовала в Instagram.

«Грудь в сапог стекла»: Волочкова шокировала секс-позой возле елки

 

Анастасия Волочкова решила шокировать своих поклонников предновогодним шпагатом, тем самым сделав поздравление с праздником. На фоне елки артистка показала в очередной раз свою растяжку на лестнице своего дома. «Поздравляю вас всех с наступающим Новым годом! Радости вам и любви! Спасибо всем моим друзьям, кто был рядом в этом году! А за эти предновогодние подарки спасибо за прекрасные шубки и моим друзьям из Сибири за красивые уги оттуда!», - подписала экстравагантный, но характерный для Анастасии Волочковой снимок. «А другой позы нет для поздравления?», «Ноги на распашку, по привычке», «Ну почему надо поздравлять в такой позе? Мы знаем, Вы так можете. Вы уже показывали. Мы Вам верим, Вы так умеете. Но может быть хватит? Вы подписчиков поздравляете, а не на сцене находитесь...», - написали критики балерины.

«Грудь в сапог стекла»: Волочкова шокировала секс-позой возле елки

 

Снимок в весьма откровенной позе артистка сделала на фоне камина и рояля. «Мои хорошие.. .Заскучали? Предновогодний шпагат! И белый майбах. И красивый дом». Шикарный интерьер и откровенная поза Волочковой не оставили равнодушными как поклонников, так и антифанатов артистки. «Одинокая женщина, некем, кроме очередного шпагата», «Может, она больна??? Может беда с суставами??? Может ей тяжко нормально ходить, и она так отдыхает??? А, может, не отдыхает», - раскритиковали Волочкову.

 

На этом балерина не остановилась, и решила порадовать в преддверии праздника своих фанатов откровенным снимком. Госпожа Волочкова предстала в платье с глубоким декольте и вырезом на бедре. «Хочется пожелать, чтобы главным подарком жизни-было внимание, любовь, радость, позитив, эмоции! То, что не продается и не покупается за деньги», - подписала откровенный снимок Волочкова.

Подытожив все события, которые произошли с Анастасией Волочковой, отечественные СМИ сообщили, что балерина прославилась благодаря многим секс-скандалам. Откровенные наряды, позы на снимках, а также порно с возможным участием Волочковой повысили ее популярность в 10 раз. «Никакой секс-скандал не уронит корону с моей головы», - сообщила в одном из интервью балерина.
Дыль Лилия
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