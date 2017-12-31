Телеведущая Анфиса Чехова показала, как выглядит без грима. Она без макияжа сфотографировалась с мамиными таксами.

Вещий Олег

Снимок был сделан на обычной кухне, что не привыкли видеть подписчики. Чехова акцентировала внимание на том, что намеренно сделала такое фото, чтобы продемонстрировать свою естественную красоту. В завершении 2017 года телеведущая решила сфотографироваться вместе с мамиными таксами. Чехова пришла в гости к маме домой, обычную квартиру без признаков роскоши.«На фото я немного опухшая, потому что наелась на ночь квашеной капусты, но зато настоящая. Без прикрас», - написала в своём блоге Чехова. Поклонники даже не узнали её на фото. Некоторые отметили, что она здесь очень не похожа на себя, а все морщины только усугубляют положение.