Япония прогнозирует войну с КНДР: Эксперты составили 4 варианта нападения

Мнения

Япония прогнозирует войну с КНДР: Эксперты составили 4 варианта нападения

Политический конфликт с КНДР приобретает новые масштабы.

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

Сюжеты :

Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя «Съедобные» тренды, которые исчезнут в 2018 году Анфиса Чехова написала новогодний стих о независимой женщине Анна Седокова завершила съёмки «Вокруг света во время декрета» 20 человек предстали перед судом в Вашингтоне по делу о сексе с несовершеннолетними
| | Анфиса Чехова показала, как выглядит без грима

Анфиса Чехова показала, как выглядит без грима

Вчера, 18:45
Телеведущая Анфиса Чехова показала, как выглядит без грима. Она без макияжа сфотографировалась с мамиными таксами.

Анфиса Чехова показала, как выглядит без грима

 

Снимок был сделан на обычной кухне, что не привыкли видеть подписчики. Чехова акцентировала внимание на том, что намеренно сделала такое фото, чтобы продемонстрировать свою естественную красоту. В завершении 2017 года телеведущая решила сфотографироваться вместе с мамиными таксами. Чехова пришла в гости к маме домой, обычную квартиру без признаков роскоши.

«На фото я немного опухшая, потому что наелась на ночь квашеной капусты, но зато настоящая. Без прикрас», - написала в своём блоге Чехова. Поклонники даже не узнали её на фото. Некоторые отметили, что она здесь очень не похожа на себя, а все морщины только усугубляют положение.
Вещий Олег
Новости по теме
Анфиса Чехова показала повзрослевшего сына Соломона
Анфиса Чехова показала повзрослевшего сына Соломона

Популярная российская телеведущая Анфиса Чехова поделилась фотографией своего повзрослевшего сына Соломона. Поклонники звезды отметили, что мальчик растет

Анфиса Чехова показала поклонникам фото в нижнем белье
Анфиса Чехова показала поклонникам фото в нижнем белье

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова в очередной раз побаловала своих поклонников в социальной сети Instagram откровенным фото в нижнем белье. Знаменитость

Болеющая Анфиса Чехова показала фото без косметики
Болеющая Анфиса Чехова показала фото без косметики

Известная актриса и ведущая Анфиса Чехова показала фотографию без косметики, которую она сделала лежа в постели. В Instargam теледива пожаловалась своим

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости