Новогодний шпагат Волочковой шокировал поклонников

Известная российская балерина Анастасия Волочкова на своей странице в социальной сети Instagram показала новогодний шпагат. Его сразу же раскритиковали фанаты за необычное привлечение внимания.

Вещий Олег

Волочкова в шубе на фоне новогодней ёлки решила показать свою растяжку. Девушка продемонстрировала шпагат, опираясь на лестничные перила в своём доме. Балерина неоднократно на протяжении года раздвигала ноги, чтобы показать растяжку. Её шпагаты стали некой «визитной карточкой». Некоторые посчитали, что так Волочкова проучила Диану Шурыгину, показавшую свой шпагат. Но до балерины её ещё далеко.Подписчики акцентировали внимание на том, что Волочкова должна была не просто показывать свои достижения 31 декабря, но и поздравить нормально поклонников. Вместо этого в записи с новогодним шпагатом можно заметить рекламу магазина одежды. Поклонники назвали такой поступок неприемлемым и попросили записать новогоднее видеообращение.