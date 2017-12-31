«2017 год подарил трезвость»: Дана Борисова подвела итоги уходящего года

Популярная российская телеведущая Дана Борисова поспешила поздравить всех людей, которые её поддерживают, с наступающим Новым годом. Также знаменитость подвела итоги 2017 года.

Светлана Славянская

Дана Борисова в своем Instagram рассказала, что 2017 год был ля неё одновременно тяжелым и радостным: «Столько всего произошло со мной, за этот год, подаривший мне главное, трезвость, чистоту, здоровье, новых друзей и новую жизнь. Меня называли и «не долеченной наркоманкой» и самой лучшей, доброй, помогающей людям. Я тверда в своём намерении идти дальше в трезвости. А, если что-то не так, простите за все».Также Борисова сообщила, что новогоднюю ночь все-таки встретит со своей дочерью Полиной, чего она так долго добивалась на различных телепроектах.