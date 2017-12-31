Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

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Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | «2017 год подарил трезвость»: Дана Борисова подвела итоги уходящего года

«2017 год подарил трезвость»: Дана Борисова подвела итоги уходящего года

Сегодня, 12:59
Популярная российская телеведущая Дана Борисова поспешила поздравить всех людей, которые её поддерживают, с наступающим Новым годом. Также знаменитость подвела итоги 2017 года.

«2017 год подарил трезвость»: Дана Борисова подвела итоги уходящего года

 

Дана Борисова в своем Instagram рассказала, что 2017 год был ля неё одновременно тяжелым и радостным: «Столько всего произошло со мной, за этот год, подаривший мне главное, трезвость, чистоту, здоровье, новых друзей и новую жизнь. Меня называли и «не долеченной наркоманкой» и самой лучшей, доброй, помогающей людям. Я тверда в своём намерении идти дальше в трезвости. А, если что-то не так, простите за все».

Также Борисова сообщила, что новогоднюю ночь все-таки встретит со своей дочерью Полиной, чего она так долго добивалась на различных телепроектах.
Светлана Славянская
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