Полякова поведала о реакции мужа на ее съемки в секс-комедии «Свингеры»

В рамках интервью изданию «Светская жизнь» эпатажная певица Оля Полякова рассказала о своем первом опыте съемки в кино. Она дебютировала в украинском откровенно-эротическом сериале «Свингеры».

Пойда Анна

По словам звезды, ее супруг искренне гордится достижениями и целеустремленностью своей избранницы, которая с детства мечтала попробовать себя в роли актрисы и смогла добиться поставленной цели. Кроме того, муж считает Полякову самой красивой и желанной женщиной в мире, поэтому не запрещает ей обнажаться перед камерой, к тому же девушка перед свадьбой предупредила его, что не собирается меняться и уходить со сцены даже став замужней дамой.Оля Полякова даже наняла себе преподавателя по актерскому мастерству, дабы не ударить в грязь лицом и прекрасно войти в образ, невзирая на малую драматичность своей роли.