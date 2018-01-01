Япония прогнозирует войну с КНДР: Эксперты составили 4 варианта нападения

Мнения

Япония прогнозирует войну с КНДР: Эксперты составили 4 варианта нападения

Политический конфликт с КНДР приобретает новые масштабы.

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

Сюжеты :

Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя «Съедобные» тренды, которые исчезнут в 2018 году Анфиса Чехова написала новогодний стих о независимой женщине Анна Седокова завершила съёмки «Вокруг света во время декрета» 20 человек предстали перед судом в Вашингтоне по делу о сексе с несовершеннолетними
| | Полякова поведала о реакции мужа на ее съемки в секс-комедии «Свингеры»

Полякова поведала о реакции мужа на ее съемки в секс-комедии «Свингеры»

Вчера, 22:20
В рамках интервью изданию «Светская жизнь» эпатажная певица Оля Полякова рассказала о своем первом опыте съемки в кино. Она дебютировала в украинском откровенно-эротическом сериале «Свингеры».

Полякова поведала о реакции мужа на ее съемки в секс-комедии «Свингеры»

 

По словам звезды, ее супруг искренне гордится достижениями и целеустремленностью своей избранницы, которая с детства мечтала попробовать себя в роли актрисы и смогла добиться поставленной цели. Кроме того, муж считает Полякову самой красивой и желанной женщиной в мире, поэтому не запрещает ей обнажаться перед камерой, к тому же девушка перед свадьбой предупредила его, что не собирается меняться и уходить со сцены даже став замужней дамой.

Оля Полякова даже наняла себе преподавателя по актерскому мастерству, дабы не ударить в грязь лицом и прекрасно войти в образ, невзирая на малую драматичность своей роли.
Пойда Анна
Новости по теме
Полякова рассказала о реакции мужа на ее обнаженную съемку
Полякова рассказала о реакции мужа на ее обнаженную съемку

Известная певица и телеведущая Ольга Полякова рассказала о реакции мужа на ее обнаженную съемку для мужского журнала XXL. Со слов звезды, ее супруг воспринял

Оля Полякова примерила свадебное платье
Оля Полякова примерила свадебное платье

Оля Полякова в очередной раз шокировала своих поклонников новыми фото. На этот раз эпатажная певица разметила на Instagram снимок в свадебном платье. По ее

Полякова поругалась со своей мамой из России из-за конфликта в Украине
Полякова поругалась со своей мамой из России из-за конфликта в Украине

Украинская эпотажная певица Ольга Полякова не может найти общего языка со своей мамой, которая живет в Москве, из-за нынешнего конфликта между Россией и

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости