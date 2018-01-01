Зак Эфрон заставил плакать Майкла Джексона

В интервью на вечернем шоу Зак Эфрон рассказал о своем опыте общения с Майклом Джексоном. По словам актера, после разговора с легендарным певцом, последний расплакался.

Для зрителей одного из американских вечерних шоу 30-летний актер Зак Эфрон рассказал историю о том, как ему однажды пришлось поговорить со знаменитым исполнителем Майклом Джексоном. Эфрон вспоминает, что певец позвонил его музыкальному директору, а тот передал трубку молодому актеру.Как оказалось, Майкл Джексон был большим фанатом Зака Эфрона, о чем и поспешил сказать ему в первые минуты телефонного разговора. Он знал Эфрона по его участию в фильме High School Musical, вышедший на большой экран в 2006 году и для российского зрителя известный больше как «Классный мюзикл».Джексон был очень рад поговорить со своим кумиром, сообщил, что даже готов был расплакаться в связи с этим событием.«Классный мюзикл» с участием Зака Эфрона отмечен в Книге Рекордов Гиннеса как единственный фильм, 9 песен из которого одновременно появились в рейтинге Billboard Hot 100.