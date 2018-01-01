Япония прогнозирует войну с КНДР: Эксперты составили 4 варианта нападения

Мнения

Япония прогнозирует войну с КНДР: Эксперты составили 4 варианта нападения

Политический конфликт с КНДР приобретает новые масштабы.

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

Сюжеты :

Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя «Съедобные» тренды, которые исчезнут в 2018 году Анфиса Чехова написала новогодний стих о независимой женщине Анна Седокова завершила съёмки «Вокруг света во время декрета» 20 человек предстали перед судом в Вашингтоне по делу о сексе с несовершеннолетними
| | Зак Эфрон заставил плакать Майкла Джексона

Зак Эфрон заставил плакать Майкла Джексона

Вчера, 20:20
В интервью на вечернем шоу Зак Эфрон рассказал о своем опыте общения с Майклом Джексоном. По словам актера, после разговора с легендарным певцом, последний расплакался.

Зак Эфрон заставил плакать Майкла Джексона

 

Для зрителей одного из американских вечерних шоу 30-летний актер Зак Эфрон рассказал историю о том, как ему однажды пришлось поговорить со знаменитым исполнителем Майклом Джексоном. Эфрон вспоминает, что певец позвонил его музыкальному директору, а тот передал трубку молодому актеру.

Как оказалось, Майкл Джексон был большим фанатом Зака Эфрона, о чем и поспешил сказать ему в первые минуты телефонного разговора. Он знал Эфрона по его участию в фильме High School Musical, вышедший на большой экран в 2006 году и для российского зрителя известный больше как «Классный мюзикл».

Джексон был очень рад поговорить со своим кумиром, сообщил, что даже готов был расплакаться в связи с этим событием.

«Классный мюзикл» с участием Зака Эфрона отмечен в Книге Рекордов Гиннеса как единственный фильм, 9 песен из которого одновременно появились в рейтинге Billboard Hot 100.
Новости по теме
Милла Йовович растрогала подписчиков старым фото с Майклом Джексоном
Милла Йовович растрогала подписчиков старым фото с Майклом Джексоном

Актриса Милла Йовович, прославившаяся благодаря ролям в фильмах «Обитель зла», «Пятый элемент» и «Жанна д'Арк», растрогала своих подписчиков в Instagram новым

Четвертый восковый Зак Эфрон появился в музее мадам Тюссо
Четвертый восковый Зак Эфрон появился в музее мадам Тюссо

Музей восковых фигур Мадам Тюссо представил очередную новинку, ею стала фигура Зака Эфрона, уже четвертая по счету среди всех филиалов организации. В новой

Зак Эфрон может сыграть в фильме «Величайший шоумен Земли»
Зак Эфрон может сыграть в фильме «Величайший шоумен Земли»

Актер Зак Эфрон, который известен зрителям по роли в ленте «Соседи. На тропе войны», может сыграть в музыкальном фильме «Величайший шоумен Земли». Работа

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости