Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

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Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | Селена Гомес сбежала в Мексику на Новый год

Селена Гомес сбежала в Мексику на Новый год

Сегодня, 13:47
На Новый год известная певица Селена Гомес решила не окружать себя снежными пейзажами и новогодними ёлками, уехав на отдых в Мексику. Вместе со своими лучшими подругами Селена чествует их ежегодную традицию встречать новогодние праздники возле океана.

Селена Гомес сбежала в Мексику на Новый год

 

Поклонники Селены Гомес весьма обрадовались за свою любимую певицу, узнав, что она в компании своих любимых подруг всё ещё поддерживает их ежегодную традицию отправляться на берег океана, чтобы встречать там Новый год. В Мексику всемирно известная певица отправилась в компании Эшли Кук, Ракель Стивенс, а также Кортни Барри. Отметим, что в качестве локации, на которой решили отдыхать девушки, Селена выбрала наиболее пустынный и недоступный пляж, на который впервые за всё время не смогли проникнуть журналисты.

Селена Гомес сбежала в Мексику на Новый год

 

Многих поклонников Селены интересует факт, находится ли Джастен Бибер в компании девушек, или же решил дать своей пассии время отдохнуть и повеселиться с её подругами.
Александр Вест
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