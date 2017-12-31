Селена Гомес сбежала в Мексику на Новый год

На Новый год известная певица Селена Гомес решила не окружать себя снежными пейзажами и новогодними ёлками, уехав на отдых в Мексику. Вместе со своими лучшими подругами Селена чествует их ежегодную традицию встречать новогодние праздники возле океана.

Поклонники Селены Гомес весьма обрадовались за свою любимую певицу, узнав, что она в компании своих любимых подруг всё ещё поддерживает их ежегодную традицию отправляться на берег океана, чтобы встречать там Новый год. В Мексику всемирно известная певица отправилась в компании Эшли Кук, Ракель Стивенс, а также Кортни Барри. Отметим, что в качестве локации, на которой решили отдыхать девушки, Селена выбрала наиболее пустынный и недоступный пляж, на который впервые за всё время не смогли проникнуть журналисты.

Александр Вест

Многих поклонников Селены интересует факт, находится ли Джастен Бибер в компании девушек, или же решил дать своей пассии время отдохнуть и повеселиться с её подругами.