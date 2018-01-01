Авраам Руссо рассказал о своих отношениях с «Мисс-Москва-2017»

Авраам Руссо еще не успел освободиться от брачных уз, как уже утешается в компании другой красавицы. Исполнителя недавно заметили в обществе прекрасной брюнетки, которая оказалась обладательницей титула «Мисс Москва - 2017».

Дарья Светозарова

Сам артист заявляет, что с Елизаветой Лопатиной близко не знаком. Инициатором совместного времяпрепровождения стала сама девушка. По его словам, Елизавета подошла к нему и стала делать комплименты относительно его творчества. Далее Авраам не стал скромничать и признался, что подобное слышит постоянно. Певец добавил, что не стал отказываться от общества красивой девушки, которую счел достойной почетного титула «Мисс Москва» и даже позволил ей постоять рядом с собой, но продолжения история не получила.Руссо все еще надеется наладить отношения с Морелой Фердман, своей женой и матерью его детей. Артист заявил, что кризис в отношениях у них наступил из-за того, что он много времени проводит в России, тогда как жена и дочки преимущественно живут в США.