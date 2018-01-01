«НеАнгелы» предстали обнаженными в новом клипе

Российская поп-группа«НеАнгелы», в составе которой выступают две девушки с необычными голосами Виктория и Слава, выпустила новый клип на композицию «Это любовь». В настоящее время видеоролик находится в открытом доступе на YouTube-канале продюсерского центра Mamamusic.

Пойда Анна

Данный клип создает праздничную атмосферу, поскольку в нем преобладают яркие краски, море блёсток, обнаженная исполнительница и девушки в разноцветных париках, при этом видеоролик также носит слегка эротически характер. Одна из участниц дуэта снялась сначала в откровенном нижнем белье в образе натурщицы, которая позирует перед художникам, затем и скинула лифчик, представ лишь в тонких слингах и облитая краской.