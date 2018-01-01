«НеАнгелы» предстали обнаженными в новом клипе

Данный клип создает праздничную атмосферу, поскольку в нем преобладают яркие краски, море блёсток, обнаженная исполнительница и девушки в разноцветных париках, при этом видеоролик также носит слегка эротически характер. Одна из участниц дуэта снялась сначала в откровенном нижнем белье в образе натурщицы, которая позирует перед художникам, затем и скинула лифчик, представ лишь в тонких слингах и облитая краской.
«НеАнгелы» предстали обнаженными в новом клипеВчера, 18:40
Вчера на телевизионном канале M1 популярная украинская группа "НеАнгелы” презентовала новый клип. Ролик основан на песне "Сережа” и имеет шокирующие кадры
В своем новом и достаточно откровенном клипе балерина Анастасия Волочкова снялась вместе со своей дочерью.
На протяжении последних нескольких месяцев солистка группы «НеАнгелы» Слава, которая в июле текущего года вышла замуж за пластического хирурга, публиковала