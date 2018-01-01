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| | «НеАнгелы» предстали обнаженными в новом клипе

«НеАнгелы» предстали обнаженными в новом клипе

Вчера, 18:40
Российская поп-группа«НеАнгелы», в составе которой выступают две девушки с необычными голосами Виктория и Слава, выпустила новый клип на композицию «Это любовь». В настоящее время видеоролик находится в открытом доступе на YouTube-канале продюсерского центра Mamamusic.

«НеАнгелы» предстали обнаженными в новом клипе

 

Данный клип создает праздничную атмосферу, поскольку в нем преобладают яркие краски, море блёсток, обнаженная исполнительница и девушки в разноцветных париках, при этом видеоролик также носит слегка эротически характер. Одна из участниц дуэта снялась сначала в откровенном нижнем белье в образе натурщицы, которая позирует перед художникам, затем и скинула лифчик, представ лишь в тонких слингах и облитая краской.
Пойда Анна
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