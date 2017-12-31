ТОП-5 знаменитостей, которые заметно похудели в 2017 году

Некоторые отечественные знаменитости за 2017 год значительно прибавили в весе и это не смотря на звездный статус. Однако есть и такие звезды, которые сильно похудели за текущий год, чем очень порадовали поклонников.

Светлана Славянская

На первом месте находится певицы Ирина Дубцова, которая кардинально похудела и даже изменила имидж. Звезда признается, что набирает лишний вес только тогда, когда сильно нервничает. На втором месте расположилась многодетная мама Анна Седокова, которая родила малыша и смогла вернуться в прежнюю форму. Далее идет Мэрайя Кэри, которая в декабре 2017 года продемонстрировала стройную фигуру в коротком платье.Сильно за текущий год изменилась и Полина Гагарина. Также ещё больше похудела певица Селена Гомес, однако в этом случае поклонники просят артистку срочно набрать вес и не доводить тело до анорексии.