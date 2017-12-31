Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Мнения

Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

Сюжеты :

Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя «Съедобные» тренды, которые исчезнут в 2018 году Анфиса Чехова написала новогодний стих о независимой женщине Анна Седокова завершила съёмки «Вокруг света во время декрета» 20 человек предстали перед судом в Вашингтоне по делу о сексе с несовершеннолетними
| | ТОП-5 знаменитостей, которые заметно похудели в 2017 году

ТОП-5 знаменитостей, которые заметно похудели в 2017 году

Сегодня, 12:18
Некоторые отечественные знаменитости за 2017 год значительно прибавили в весе и это не смотря на звездный статус. Однако есть и такие звезды, которые сильно похудели за текущий год, чем очень порадовали поклонников.

ТОП-5 знаменитостей, которые заметно похудели в 2017 году

 

На первом месте находится певицы Ирина Дубцова, которая кардинально похудела и даже изменила имидж. Звезда признается, что набирает лишний вес только тогда, когда сильно нервничает. На втором месте расположилась многодетная мама Анна Седокова, которая родила малыша и смогла вернуться в прежнюю форму. Далее идет Мэрайя Кэри, которая в декабре 2017 года продемонстрировала стройную фигуру в коротком платье.

Сильно за текущий год изменилась и Полина Гагарина. Также ещё больше похудела певица Селена Гомес, однако в этом случае поклонники просят артистку срочно набрать вес и не доводить тело до анорексии.
Светлана Славянская
Новости по теме
Мэрайя Кэри спровоцировала скандал развратным внешним видом
Мэрайя Кэри спровоцировала скандал развратным внешним видом

Популярная американская певица Мэрайя Кэри в последнее время сильно похудела, а потому и часто демонстрирует свое оголенное тело. На этот раз поклонники

Похудевшая Ирина Дубцова похвасталась стройной фигурой
Похудевшая Ирина Дубцова похвасталась стройной фигурой

Певица, композитор и поэтесса Ирина Дубцова постоянно радует своих фанатов новыми фотографиями. Невероятно, но с каждым снимком звезде достается всё больше

Звезда «Интернов» Кристина Асмус сильно похудела после родов
Звезда «Интернов» Кристина Асмус сильно похудела после родов

Звезда комедийного сериала «Интерны» Кристина Асмус сильно похудела после родов и, дабы показать свою стройную фигуру, молодая мама выложила в социальную сеть

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости