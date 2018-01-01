Известная украинская певица показала рельефный пресс

Украинская солистка и композитор Светлана Тарабарова опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram фотографию, на которой она запечатлена в черном топе с длинными рукавами, спортивных брюках и туфлях на шпильке.

Певица изображена с телефоном в руках, она стала, но одно колено и смотрит на экран своего смартфона. В комментарии под снимком Тарабарова написала, что она обожает тренироваться со своими подругами. На занятиях девушки получают массу положительных эмоций и заряд бодрости. Данную публикацию активно обсуждают пользователи. Поклонники назвали Тарабарову красавицей с идеальной фигурой.

Домбровский Сергей

Многие рекомендовали певице тренироваться постоянно, дабы не растерять отличную физическую форму. Снимок набрал более 2,5 тысяч отметок «Нравится». Люди интересовались, когда Тарабарова планирует устроить очередную концертную программу. Украинская артистка является обладательницей национальной музыкальной премии «Песня года 2014».