Седокова порадовала поклонников фотографией со старшей дочерью

И хотя певица крайне редкой хвастает семейными фотографиями, но в этот раз Анна решила сделать исключение и опубликовала фотографию со старшей дочерью Алиной.

Валерия Голицына

Алина уже значительно выше своей мамы и выглядит совсем не на 13. Сама Седокова подписала фото очень тёплыми словами. Анна отметила, что дочь быстро выросла и стала совсем самостоятельной. Алина сама летает на самолётах, сама принимает важные решения в своей жизни. Певица написала, что не успела осознать того, насколько её ребёнок уже взрослый и как это необратимо.Сейчас Анна Седокова занимается воспитанием троих детей. Выступает певица редко, больше времени она уделяет своему бренду одежды, бизнесу и семье.