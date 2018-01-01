Япония прогнозирует войну с КНДР: Эксперты составили 4 варианта нападения

Мнения

Япония прогнозирует войну с КНДР: Эксперты составили 4 варианта нападения

Политический конфликт с КНДР приобретает новые масштабы.

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

Сюжеты :

Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя «Съедобные» тренды, которые исчезнут в 2018 году Анфиса Чехова написала новогодний стих о независимой женщине Анна Седокова завершила съёмки «Вокруг света во время декрета» 20 человек предстали перед судом в Вашингтоне по делу о сексе с несовершеннолетними
| | Седокова порадовала поклонников фотографией со старшей дочерью

Седокова порадовала поклонников фотографией со старшей дочерью

Вчера, 15:20
И хотя певица крайне редкой хвастает семейными фотографиями, но в этот раз Анна решила сделать исключение и опубликовала фотографию со старшей дочерью Алиной.

Седокова порадовала поклонников фотографией со старшей дочерью

 

Алина уже значительно выше своей мамы и выглядит совсем не на 13. Сама Седокова подписала фото очень тёплыми словами. Анна отметила, что дочь быстро выросла и стала совсем самостоятельной. Алина сама летает на самолётах, сама принимает важные решения в своей жизни. Певица написала, что не успела осознать того, насколько её ребёнок уже взрослый и как это необратимо.

Сейчас Анна Седокова занимается воспитанием троих детей. Выступает певица редко, больше времени она уделяет своему бренду одежды, бизнесу и семье.
Валерия Голицына
Новости по теме
Анна Седокова показала милое фото с маленькой дочкой
Анна Седокова показала милое фото с маленькой дочкой

Популярная певица Анна Седокова не устает доказывать в Сети, что она отличная мать. Недавно артистка опубликовала в своем микроблоге новый снимок, со своей

Дочь Анны Седоковой стала лицом её новой коллекции
Дочь Анны Седоковой стала лицом её новой коллекции

Анна Седокова не только популярная российская певица, телеведущая и мама троих детей, но ещё и талантливый дизайнер модной одежды. Совсем скоро знаменитость

Анна Седокова поругалась со своей 11-летней дочкой
Анна Седокова поругалась со своей 11-летней дочкой

Седокова поругалась со своей старшей дочерью. Причину конфликта певица решила не рассказывать. Однако известно, что обе не смогли спать всю ночь.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости