Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

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Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | Алина Гросу в сексуальном белом платье восхитила подписчиков

Алина Гросу в сексуальном белом платье восхитила подписчиков

Сегодня, 12:35
Настоящий фурор среди своих подписчиков смогла произвести выросшая и посмелевшая певица Алина Гросу, которая заставила вновь заговорить о себе после опубликованного провокационного клипа. Девушка появилась в прекрасном белом вечернем платье и поинтересовалась у своих фолловеров, что они наденут на празднование Нового года.
 

Алина Гросу в сексуальном белом платье восхитила подписчиков

 

«Вы уже придумали, что будете надевать на Новый год? Если нет, то вам несколько подсказок. В 2018 году нет каких-то четких требований к тому, в какую цветовую палитру должно вписываться платье. Это, естественно, связано с тем, собираетесь ли вы вписываться в параметры астрологического календаря. Возможно, вы хотите остановиться на серых и желтых оттенках, но вот проблема в том, что они далеко не всем идут», - заявила Гросу.
 
Алина также заявила, что есть прекрасный вариант, не заниматься различного рода экспериментами и остановится на более классической для Нового года цветовой палитре.

Николай Офицеров
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