Алина Гросу в сексуальном белом платье восхитила подписчиков

Настоящий фурор среди своих подписчиков смогла произвести выросшая и посмелевшая певица Алина Гросу, которая заставила вновь заговорить о себе после опубликованного провокационного клипа. Девушка появилась в прекрасном белом вечернем платье и поинтересовалась у своих фолловеров, что они наденут на празднование Нового года.

«Вы уже придумали, что будете надевать на Новый год? Если нет, то вам несколько подсказок. В 2018 году нет каких-то четких требований к тому, в какую цветовую палитру должно вписываться платье. Это, естественно, связано с тем, собираетесь ли вы вписываться в параметры астрологического календаря. Возможно, вы хотите остановиться на серых и желтых оттенках, но вот проблема в том, что они далеко не всем идут», - заявила Гросу.

Алина также заявила, что есть прекрасный вариант, не заниматься различного рода экспериментами и остановится на более классической для Нового года цветовой палитре.

Николай Офицеров