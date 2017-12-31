Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

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Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | Певец Павел Зибров эмоционально поздравил украинцев с праздником

Певец Павел Зибров эмоционально поздравил украинцев с праздником

Сегодня, 12:33
Популярный украинский певец Павел Зибров, обладающий почётным званием народного артиста Украины, записал официальное обращение ко всем жителям страны, выступив с ободрительной речью.

Певец Павел Зибров эмоционально поздравил украинцев с праздником

 

В видеоролике Зибров отправил свои наилучшие новогодние пожелание всем своим землякам. Также Павел обратил внимание на то, что следующий год должен порадовать многочисленных украинцев хорошими новостями, которых так ждёт весь народ.

Кроме того, певец заметил, что вскоре обязательно вернутся домой все мужья и дети, когда закончится война. Зибров также обратил внимание на важность родителей в жизни человека и призвал всех украинцев навещать и не забывать тех людей, которые подарили им жизнь. В конце обращения певец искренне выразил любовь к своей родине и своим землякам, пожелав им всего наилучшего.
Александр Вест
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