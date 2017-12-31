Певец Павел Зибров эмоционально поздравил украинцев с праздником

Популярный украинский певец Павел Зибров, обладающий почётным званием народного артиста Украины, записал официальное обращение ко всем жителям страны, выступив с ободрительной речью.

Александр Вест

В видеоролике Зибров отправил свои наилучшие новогодние пожелание всем своим землякам. Также Павел обратил внимание на то, что следующий год должен порадовать многочисленных украинцев хорошими новостями, которых так ждёт весь народ.Кроме того, певец заметил, что вскоре обязательно вернутся домой все мужья и дети, когда закончится война. Зибров также обратил внимание на важность родителей в жизни человека и призвал всех украинцев навещать и не забывать тех людей, которые подарили им жизнь. В конце обращения певец искренне выразил любовь к своей родине и своим землякам, пожелав им всего наилучшего.