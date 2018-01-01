Япония прогнозирует войну с КНДР: Эксперты составили 4 варианта нападения

Мнения

Япония прогнозирует войну с КНДР: Эксперты составили 4 варианта нападения

Политический конфликт с КНДР приобретает новые масштабы.

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

Сюжеты :

Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя «Съедобные» тренды, которые исчезнут в 2018 году Анфиса Чехова написала новогодний стих о независимой женщине Анна Седокова завершила съёмки «Вокруг света во время декрета» 20 человек предстали перед судом в Вашингтоне по делу о сексе с несовершеннолетними
| | Беременная Галина Юдашкина показала трогательный снимок с мужем

Беременная Галина Юдашкина показала трогательный снимок с мужем

Вчера, 14:40
Дочка Валентина Юдашкина уже совсем скоро снова станет матерью. По этому поводу Галина решила показать подписчикам своего Instagram трогательное фото с супругом. Начиная с октября прошлого года стало известно, девушка вновь беременна.
 

Беременная Галина Юдашкина показала трогательный снимок с мужем

 

Звездная мама в преддверии Нового года решила показать весьма трогательный кадр из своей «беременной» фотосессии. Галина Юдашкина разместила кадры в своем личном Instagram. Судя по округлившемуся животику, пополнение семейство ждет уже совсем скоро.
 
«Всех дорогих мамочек и их семейства хочу поздравить с наступающим Новым годом. Пусть следующий год принесет вам столько любви и здоровья, сколько вы захотите. Конечно же, желаю и много детишек», - пишет дочь именитого российского дизайнера.
 
Добавим, что Галина Юдашкина вместе со своим супругом Петром Максаковым, являющимся внуком актрисы Людмилы Максаковой, уже растят сына Анатолия. Мальчик появился на свет в апреле прошлого года в одной из ведущих американских клиник.

Николай Офицеров
Новости по теме
Галина Юдашкина позировала с сыном для новогодней фотосессии
Галина Юдашкина позировала с сыном для новогодней фотосессии

Галина Юдашкина, знаменитая дочь художника-модельера Юдашкина, снялась в новогодней фотосъемке. В ней были сняты совместные кадры Галины и ее сына Анатолия.

Галина Юдашкина показала фигуру после родов
Галина Юдашкина показала фигуру после родов

В середине апреля 2016 года Галина Юдашкина родила своего первенца Анатолия. После родов молодая мама впечатлила общественность стройностью и подтянутостью.

Галина Юдашкина обручилась с внуком актрисы Людмилы Максаковой
Галина Юдашкина обручилась с внуком актрисы Людмилы Максаковой

Дочь знаменитого российского кутюрье Галина Юдашкина обручилась с внуком известной отечественной актрисы Людмилы Максаковой – Петром.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости