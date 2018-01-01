Беременная Галина Юдашкина показала трогательный снимок с мужем

Дочка Валентина Юдашкина уже совсем скоро снова станет матерью. По этому поводу Галина решила показать подписчикам своего Instagram трогательное фото с супругом. Начиная с октября прошлого года стало известно, девушка вновь беременна.

Звездная мама в преддверии Нового года решила показать весьма трогательный кадр из своей «беременной» фотосессии. Галина Юдашкина разместила кадры в своем личном Instagram. Судя по округлившемуся животику, пополнение семейство ждет уже совсем скоро.

«Всех дорогих мамочек и их семейства хочу поздравить с наступающим Новым годом. Пусть следующий год принесет вам столько любви и здоровья, сколько вы захотите. Конечно же, желаю и много детишек», - пишет дочь именитого российского дизайнера.

Добавим, что Галина Юдашкина вместе со своим супругом Петром Максаковым, являющимся внуком актрисы Людмилы Максаковой, уже растят сына Анатолия. Мальчик появился на свет в апреле прошлого года в одной из ведущих американских клиник.

Николай Офицеров