Беременная Галина Юдашкина показала трогательный снимок с мужем

Беременная Галина Юдашкина показала трогательный снимок с мужемВчера, 14:40
Галина Юдашкина, знаменитая дочь художника-модельера Юдашкина, снялась в новогодней фотосъемке. В ней были сняты совместные кадры Галины и ее сына Анатолия.
В середине апреля 2016 года Галина Юдашкина родила своего первенца Анатолия. После родов молодая мама впечатлила общественность стройностью и подтянутостью.
Дочь знаменитого российского кутюрье Галина Юдашкина обручилась с внуком известной отечественной актрисы Людмилы Максаковой – Петром.