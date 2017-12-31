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| | Актёр Александр Шаврин скончался от рака на 58-м году жизни

Актёр Александр Шаврин скончался от рака на 58-м году жизни

Сегодня, 11:56
Александр Шаврин, ведущий актёр театра имени Маяковского, скончался от рака на 58-м году жизни. Об этом доложила пресс-служба театра, пообещав сообщить время и место прощания.

Актёр Александр Шаврин скончался от рака на 58-м году жизни

 

Актёр умер 30 декабря, в 7:00. Две недели назад ему исполнилось 57.

Выпускник Высшего театрального училища им. Щукина, Александр Шаврин с 1982 играл в театре и кино. В текущем сезоне он появился в постановках "Маэстро", "Таланты и поклонники", "На чемоданах", "Отцы и сыновья". Прежде снимался в "Детях Арбата", "Сказках старого волшебника", "Самозванцах", "Зверобое" и "Бедной Насте".

Более 20 лет жизнь Шаврина была связана с женой, актрисой Анной Ардовой. Они вырастили 2-х детей - Соню и Антона. Пара развелась в 2017.
Яна Татьянина
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