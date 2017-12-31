Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской

Солистка SEREBRO Ольга Серябкина завершает год постом в социальной сети, который она посвятила своей уже бывшей коллеге Полине Фаворской.

Ольга

уверяет

,

что

проведённое

вместе

время

стало

лучшим

,

и

она

счастлива

разделить

его

с

Полиной

.

Запись в Instagram не несла грусти или разочарования, а совсем наоборот, рассказывают журналисты VladTime. Ольга вспомнила все позитивные моменты, проведённые с Полиной, и подкрепила их десятком совместных фотографий.«Нам всегда будет, о чем поговорить - созвониться на порыве, обсудить планы на будущее или вспомнить прошлое. Ты такая, какая есть и спасибо тебе за это!» - обращается девушка к экс-участнице.Поклонники поддержали группу и пожелали им не терять связь, а Полине – найти себя. Напомним, что в 2017 году Полина Фаворская решила отказаться от карьеры и изучать медитативные практики в Тибете, Индии, Перу, чтобы познать себя. Её заменит Татьяна Моргунова, которая начнёт гастролировать с группой уже в 2018 году.