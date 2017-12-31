Сергей Трофимов отметит Новый год в лесу

Российский солист и автор песен Сергей Трофимов на протяжении нескольких последних лет ездит на Новый год в деревню под Муромом. Он не желает выступать на концертах, а отмечает праздник вблизи с природой в окружении простых людей.

Домбровский Сергей

По словам Трофимова, они собираются семьями вместе с друзьями и весело проводят время вдали от городской суеты. Певец предпочитает отправиться в лес, а не присутствовать на гламурных вечеринках. Трофимов рассказал, как однажды он едва не замерз в поле под Новый год. Тогда певец работал в тульской филармонии. Он вместе с коллегами отправился в соседнее село на автобусе. В поле транспорт поломался и молодым людям пришлось отмечать праздник в спартанских условиях. На улице стоял сильный мороз, поэтому ребятам пришлось согреваться спиртными напитками.По словам Трофимова, алкоголя они запасли достаточное количество, поэтому без труда досидели на в холодном автобусе до утра. Исполнитель на всю жизнь запомнил этот случай и при возможности рассказывает об этом событии.