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| | Звезда "Реальных пацанов" Марина Федункив рассказала про «тёмную» сторону Нового года

Звезда "Реальных пацанов" Марина Федункив рассказала про «тёмную» сторону Нового года

Сегодня, 00:30
Актриса из сериала «Реальные пацаны» опубликовала в своей страничке в Instagram не совсем традиционное мнение о новогодних праздниках. Мария Федункив заявила, что помимо всех светлых и добрых ассоциаций, которые вызывает Новый год, у этого праздника есть и темная сторона.

Звезда "Реальных пацанов" Марина Федункив рассказала про «тёмную» сторону Нового года

 

По словам знаменитости, темной стороной торжества являются предпраздничные хлопоты, которыми оборачивается стремление сделать этот день (точнее ночь) незабываемым, сказочным и волшебным. Это становится причиной многих недоделок: морковь в салате слишком крупно порезана, горошек не тех сортов… Утешило звезду только то, что рядом с ней есть надежный человек, который разделит с ней не только радости, но и предновогодние хлопоты.

Пользователи откликнулись на публикацию позитивными комментариями и стали делиться своими традициями празднования главного семейного праздника. Один из комментаторов даже посоветовал Марине загадать желание и повесить его на елку. Традиция, по заявлению подписчика, имеет давнюю историю: еще древние славяне вешали на ель в полночь милую сердцу вещицу, предварительно нашептывая на нее желание. Однако остальных больше волновало, кто изображен на фото вместе с актрисой. Фанаты осмелились предположить, что это ее новый возлюбленный. Некоторым, впрочем, не очень понравилось, что звезда рекламирует на своем аккаунте сок. Марку, которую советует пить актриса, назвали заурядной и призвали всех угощаться собственноручно приготовленным компотом.
Дарья Светозарова
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