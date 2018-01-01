Звезда "Реальных пацанов" Марина Федункив рассказала про «тёмную» сторону Нового года

Актриса из сериала «Реальные пацаны» опубликовала в своей страничке в Instagram не совсем традиционное мнение о новогодних праздниках. Мария Федункив заявила, что помимо всех светлых и добрых ассоциаций, которые вызывает Новый год, у этого праздника есть и темная сторона.

Дарья Светозарова

По словам знаменитости, темной стороной торжества являются предпраздничные хлопоты, которыми оборачивается стремление сделать этот день (точнее ночь) незабываемым, сказочным и волшебным. Это становится причиной многих недоделок: морковь в салате слишком крупно порезана, горошек не тех сортов… Утешило звезду только то, что рядом с ней есть надежный человек, который разделит с ней не только радости, но и предновогодние хлопоты.Пользователи откликнулись на публикацию позитивными комментариями и стали делиться своими традициями празднования главного семейного праздника. Один из комментаторов даже посоветовал Марине загадать желание и повесить его на елку. Традиция, по заявлению подписчика, имеет давнюю историю: еще древние славяне вешали на ель в полночь милую сердцу вещицу, предварительно нашептывая на нее желание. Однако остальных больше волновало, кто изображен на фото вместе с актрисой. Фанаты осмелились предположить, что это ее новый возлюбленный. Некоторым, впрочем, не очень понравилось, что звезда рекламирует на своем аккаунте сок. Марку, которую советует пить актриса, назвали заурядной и призвали всех угощаться собственноручно приготовленным компотом.