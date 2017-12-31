Виктория Дайнеко поздравила фанатов с Новым годом

Певица Виктория Дайнеко поздравляет своих поклонников с наступающим Новым годом. Пост с пожеланиями она обнародовала в соцсети Instagram.

Никита Готский

Виктория не осталась в стороне, помня поддержку и любовь поклонников, и пожелала им много чего положительно в предстоящем году. Так, она рекомендует подписчикам жить сегодняшним днем, не откладывая жизнь на потом. Певица наряжает новогоднюю елку, которая на фото в соцсети выглядит пока еще не столь ярко, но обещает сделать ее боле наряднее. Дайнеко сожалеет, что мало путешествовала в нынешнем году и не коллекционировала елочные игрушки из различных городов и стран, но заявила, что намерена побольше путешествовать в наступающем году.Подписчики Виктории Дайнеко порадовались на певицу, отметив, что ее елка и так смотрится красиво. По их словам, праздничное дерево отличается небольшими размерами, поэтому очень много игрушек не стоит укладывать на нее. "Какая красивая", "идеально", "Очень уютно и тепло", хвалят фанаты.