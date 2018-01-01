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| | Экс-участница "Дом-2" Мария Кохно хочет детей

Экс-участница "Дом-2" Мария Кохно хочет детей

Сегодня, 12:40
Роман звезды телепроекта шоу "Дом-2" с Ильей Яббаровым очень стремительно развивается. Мария Кохно рассказала, что очень хочет завести детей в наступающем 2018 году.

Экс-участница "Дом-2" Мария Кохно хочет детей

 

Фанаты поддержали такую идею Марии и только пожелали счастья с новым возлюбленным. После того, как Мария Кохно покинула телепроект, она не перестала принимать активное участие в жизни своих друзей на проекте. На съемках одного из выпусков программ у нее закрутился роман с участником телестройки, и теперь пара решительно настроена завести детей в 2018 году. Об этом рассказала сама девушка в своих социальных сетях.

Также Кохно показала поклонникам милое фото с Ильей. Парень нежно обнимает Марию и буквально носит ее на руках. В их социальных сетях все чаще стали появляться совместные снимки, но далеко не все фанаты верят в искренность их чувств, многие считают что пара просто таким образом пиарится.

Мария Кохно призналась, что она тяжело пережила уход с телепроекта "Дом-2" и не раз говорила, что готова вернуться на телестройку. После ухода экс-участница шоу месяц очень тесно общалась с Дмитрием Дмитриенко и поддерживала его после разрыва с Ольгой Рапунцель.

Кохно надеется, что обретет счастье в личной жизни. Она уже была замужем, но в итоге их отношения закончились разводом. И по всей видимости Мария счастлива с новым избранником Ильей Яббаровым. Он постоянной дарит ей шикарные букеты и подарки. 
Любовь Шевцова
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