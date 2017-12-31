Участница "Дом-2" Хромина, ухаживающая за Романом Гриценко, помирилась с отцом

Телеведущая Ксения Бородина воссоединила сердца участницы «Дом-2» Елены Хроминой и её отца, с которым она не общалась долгое время. Поклонники также вспомнили, как она завоевала сердце ухажёра Ольги Бузовой.

Вещий Олег

21-летняя липчанка Хромина прославилась на «Дом-2» своим отношением к Роману Гриценко, который ухаживает за Ольгой Бузовой. Но в личной жизни у девушки есть множество трагических событий. Так, она уже давно не общается с родным отцом.Решить эту проблему смогла Ксения Бородина, которая в рамках «Дом-2» позвонила её родственнику и попросила встретиться с Хроминой. Отец согласился встретиться во время новогодних праздников. Теперь Хроминой остаётся отбить желание Гриценко ухаживать за Бузовой, чтобы в жизни всё полностью наладилось.