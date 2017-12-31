Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

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Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | Участница "Дом-2" Хромина, ухаживающая за Романом Гриценко, помирилась с отцом

Участница "Дом-2" Хромина, ухаживающая за Романом Гриценко, помирилась с отцом

Сегодня, 11:08
Телеведущая Ксения Бородина воссоединила сердца участницы «Дом-2» Елены Хроминой и её отца, с которым она не общалась долгое время. Поклонники также вспомнили, как она завоевала сердце ухажёра Ольги Бузовой.

Участница "Дом-2" Хромина, ухаживающая за Романом Гриценко, помирилась с отцом

 

21-летняя липчанка Хромина прославилась на «Дом-2» своим отношением к Роману Гриценко, который ухаживает за Ольгой Бузовой. Но в личной жизни у девушки есть множество трагических событий. Так, она уже давно не общается с родным отцом.

Решить эту проблему смогла Ксения Бородина, которая в рамках «Дом-2» позвонила её родственнику и попросила встретиться с Хроминой. Отец согласился встретиться во время новогодних праздников. Теперь Хроминой остаётся отбить желание Гриценко ухаживать за Бузовой, чтобы в жизни всё полностью наладилось.
Вещий Олег
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