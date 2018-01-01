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| | Монгольская «Кардашьян» Батжаргал на 24-летие порадовала фанатов сексуальным фото в боди

Монгольская «Кардашьян» Батжаргал на 24-летие порадовала фанатов сексуальным фото в боди

Сегодня, 11:20
Монгольская модель Баярмаа Батжаргал, которую сравнивают с Ким Кардашьян, поздравила своих подписчиков с Новым годом. Новый пост она опубликовала в Instagram.

Монгольская «Кардашьян» Батжаргал на 24-летие порадовала фанатов сексуальным фото в боди

 

Набирающая популярность модель из Монголии Баярмаа Батжаргал поздравляет своих поклонников с наступающими новогодними торжествами. Девушке сегодня исполнилось 24 года, с чем ее и поздравили фанаты. К посту Баярмаа приложила эротическую фотографию в боди, продемонстрировав тонкую талию и спортивные ноги. Поклонники не смогли остаться в стороне от такого завораживающего взгляд изображения, и ответили Баярмее приятными словами и пожеланиями в ее адрес.

Недавно Баярмаа Батжаргал обнародовала снимок в Instagram фотографию, где она позирует в новогодней шапочке возле праздничной елки. Модель предстала перед подписчиками в мини-купальнике, подчеркнувшими ее тонкую талию и упругую "пятую точку".
Никита Готский
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