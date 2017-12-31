Кристина Орбакайте оголилась и поздравила россиян с Новым Годом

Популярная певица и актриса Кристина Орбакайте неожиданно для поклонников оголилась и предстала лишь в одном корсете и колготках в сеточку. Таким необычным образом знаменитость поздравила россиян с наступающим Новым Годом.

Светлана Славянская

Кристина Орбакайте редко радует поклонников оголенными фотосессиями и откровенными нарядами. Однако в канун Нового года певица набралась смелости и предстала только в корсете телесного цвета и черных колготках в сеточку. Под снимком знаменитость написала: «Концерт давно окончен, но песня бесконечна... Пусть Новый Год принесёт нам исполнение наших желаний и самых дерзких идей! А сомнения и разочарования останутся в прошлом. Счастья всем вам и вашим семьям».Поклонники были удивлены такому внешнему виду Орбакайте, однако критиковать не стали. Многие наоборот оценили смелость певицы и также поздравили её с наступающими праздниками.