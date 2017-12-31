Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

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Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | Бывший участник "Дома-2" Петр Шепель: На наступающий год куча планов и целей

Бывший участник "Дома-2" Петр Шепель: На наступающий год куча планов и целей

Сегодня, 12:20
Пётр Шепель, получивший широкую известность благодаря участию в известном телевизионном проекте «Дом-2», в сети Instagram подвёл итоги уходящего года, рассказав о своих амбициях и планах на грядущий 2018 год.

Бывший участник "Дома-2" Петр Шепель: На наступающий год куча планов и целей

 

В своём сообщении, опубликованном в официальном Instagram-аккаунте, бывший участник телестройки Петр Шепель заметил, что многие в преддверии наступления Нового года задумываются над тем, что знаменательного было в их жизни в уходящем году и какие изменения можно пронаблюдать в себе. По словам Петра, судя по фотографиям, он не видит в себе особых визуальных изменений за прошедшие 5-6 лет. Однако, Шепель заметил, что внутренние изменения, произошедшие в нём, гораздо важнее и масштабнее внешних.

Также Петр заявил, что уже имеет множество амбиций и планов на грядущий год, а всем своим поклонникам он пожелал успехов и счастья в Новом году, заметив, что весь негатив должен остаться в уходящем 2017 году.
Александр Вест
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