Бывший участник "Дома-2" Петр Шепель: На наступающий год куча планов и целей

Пётр Шепель, получивший широкую известность благодаря участию в известном телевизионном проекте «Дом-2», в сети Instagram подвёл итоги уходящего года, рассказав о своих амбициях и планах на грядущий 2018 год.

Александр Вест

В своём сообщении, опубликованном в официальном Instagram-аккаунте, бывший участник телестройки Петр Шепель заметил, что многие в преддверии наступления Нового года задумываются над тем, что знаменательного было в их жизни в уходящем году и какие изменения можно пронаблюдать в себе. По словам Петра, судя по фотографиям, он не видит в себе особых визуальных изменений за прошедшие 5-6 лет. Однако, Шепель заметил, что внутренние изменения, произошедшие в нём, гораздо важнее и масштабнее внешних.Также Петр заявил, что уже имеет множество амбиций и планов на грядущий год, а всем своим поклонникам он пожелал успехов и счастья в Новом году, заметив, что весь негатив должен остаться в уходящем 2017 году.