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| | Полина Гагарина рассказала секреты "закулисья" при съёмках клипа "Обезоружена"

Полина Гагарина рассказала секреты "закулисья" при съёмках клипа "Обезоружена"

Вчера, 18:40
Очередной публикацией известной певицы Полины Гагариной в сети Instagram стало видео, которое было записано за кулисами при съёмках её нового клипа на песню «Обезоружена».

Полина Гагарина рассказала секреты "закулисья" при съёмках клипа "Обезоружена"

 

Многие фанаты Полины Гагариной были весьма обрадованы новогоднему подарку, который сделала своим поклонникам певица, показав все хитрости и тонкости процесса производства клипов. В описании к видео певица добавила, что клип снимался в течение долгих четырёх дней, в которые участникам съёмочной группы довелось как мёрзнуть, так и греться. Гагарина уточнила, что все участники съёмок, в том числе и она сама, остались безумно довольно результатом, которого они достигли.

Отметим, что на кадрах видео можно заметить, что в съёмочном павильоне, словно в муравейнике, царит суматоха, подчинённая общему порядку. Также фанаты отметили интересные задумки Полины, которая снималась одна на пустынных улицах холодного города.
Александр Вест
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