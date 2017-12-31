Полина Гагарина рассказала секреты "закулисья" при съёмках клипа "Обезоружена"

Многие фанаты Полины Гагариной были весьма обрадованы новогоднему подарку, который сделала своим поклонникам певица, показав все хитрости и тонкости процесса производства клипов. В описании к видео певица добавила, что клип снимался в течение долгих четырёх дней, в которые участникам съёмочной группы довелось как мёрзнуть, так и греться. Гагарина уточнила, что все участники съёмок, в том числе и она сама, остались безумно довольно результатом, которого они достигли.
Отметим, что на кадрах видео можно заметить, что в съёмочном павильоне, словно в муравейнике, царит суматоха, подчинённая общему порядку. Также фанаты отметили интересные задумки Полины, которая снималась одна на пустынных улицах холодного города.