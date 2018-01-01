Бузова утешает себя тем, что она совершенство и идеал

Бузова утешает себя тем, что она совершенство и идеалСегодня, 08:40
Ни для кого не секрет, что Ольга Бузова развод с Дмитрием Тарасовым пережила крайне болезненно. Любые новости из личной жизни бывшего возлюбленного она
Российская звезда Ольга Бузова рассказала, как она убила мечту бывшего мужа Дмитрия Тарасова. О новых фактах разрушенного брака она поведала в эфире ток-шоу
Телеведущая Ольга Бузова подражает нынешней возлюбленного своего бывшего супруга Дмитрия Тарасова. Сходство в прическе и стиле одежды постоянно подмечают