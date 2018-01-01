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На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

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На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | Бузова утешает себя тем, что она совершенство и идеал

Бузова утешает себя тем, что она совершенство и идеал

Сегодня, 08:40
Ольга Бузова не перестает утешать себя тем, что она идеал и совершенство. Именно с такими словами она выступала в ходе одного из новогодних огоньков. Фанаты девушки, хоть в некоторых случаях и согласны с ней, но заявили, что она слишком часто говорит о себе.
 

Бузова утешает себя тем, что она совершенство и идеал

 

Также подписчики обратили свое внимание на то, что Бузова постоянно жалуется им на жизнь и на то, что у нее все плохо. Особенное место в этих стенаниях отводится неудачным отношениям с сильной половиной. Естественно, в данном случае они намекают на Дмитрия Тарасова, бывшего мужа Бузовой, который сейчас счастлив в отношениях с Анастасией Костенко и уже сделал ей предложение руки и сердца.
 
Сама Бузова не так давно с помощью хештега прокомментировала совместные романтические фото Костенко и Тарасова, написав «мне не больно». Ревностное отношение к ушедшему от нее к модели супругу для фанатов не секрет, однако продолжаются душевные терзания Бузовой уже больше года, потому они немного надоели поклонникам.

Николай Офицеров
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