Бузова утешает себя тем, что она совершенство и идеал

Ольга Бузова не перестает утешать себя тем, что она идеал и совершенство. Именно с такими словами она выступала в ходе одного из новогодних огоньков. Фанаты девушки, хоть в некоторых случаях и согласны с ней, но заявили, что она слишком часто говорит о себе.

Т акже подписчики обратили свое внимание на то, что Бузова постоянно жалуется им на жизнь и на то, что у нее все плохо. Особенное место в этих стенаниях отводится неудачным отношениям с сильной половиной. Естественно, в данном случае они намекают на Дмитрия Тарасова, бывшего мужа Бузовой, который сейчас счастлив в отношениях с Анастасией Костенко и уже сделал ей предложение руки и сердца.

Сама Бузова не так давно с помощью хештега прокомментировала совместные романтические фото Костенко и Тарасова, написав «мне не больно». Ревностное отношение к ушедшему от нее к модели супругу для фанатов не секрет, однако продолжаются душевные терзания Бузовой уже больше года, потому они немного надоели поклонникам.

Николай Офицеров